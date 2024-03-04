Джейк Пол ответил Райану Гарсии: «Этот парень принимает дрянь прямиком из Колумбии»

Блогер и боксер Джейк Пол (9-1) ответил на вызов бывшего временного чемпиона мира по боксу по версии WBC Райана Гарсии (24-1).

«Этот парень принимает дрянь прямиком из Колумбии. Ему нужно остыть. Кажется, что он сходит с ума, ведет себя как отчаявшийся и измученный человек», — сказал Пол на пресс-конференции.

Пол победил Райана Бурланда (17-3) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся в ночь на 3 марта на Coliseo de Puerto Rico Jos? Miguel Agrelot в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.