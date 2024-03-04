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4 марта, 08:19

Дэвид Бенавидес назвал боксеров, которыми он вдохновляется

Давид Хачатрян
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Обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (28-0) считает, что боксеры, которые утверждают, что не смотрят бокс, — «идиоты». Судя по всему, это камень в огород чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (20-0), который неоднократно утверждал, что не любит смотреть бокс.

«Каждый день я смотрю около двух часов бокса. Я смотрю Флойда Мейвезера, потому что он делает все технически хорошо. Я смотрю Роберто Дюрана и Шугара Рэя Леонарда. Оскара Де Ла Хойю — за его джеб. Василия Ломаченко и Александра Усика — за уклоны. Девина Хейни тоже смотрю. Я учусь у этих бойцов каждый день. Я ненавижу, когда боксеры говорят: «Я не смотрю бокс». Это чертовски глупо, честно говоря, ты чертов идиот», — сказал Бенавидес ThaBoxingVoice.

Бенавидес в прошлом бою одолел Деметриуса Андраде (32-1) в шестом раунде, когда угол Андраде отказался от продолжения поединка. Поединок состоялся 2 декабря 2023-го в Michelob Ultra Arena в Парадайсе, США.

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