Джейк Пол вызвал на бой Перейру: «Я король бокса!»

Боксер Джейк Пол (10-1) бросил вызов чемпиону UFC в полутяжелом весе Алексу Перейре (11-2).

«Алекс, ты сказал, что хотел бы перейти в бокс. Я здесь король! Приходи, мы устроим поединок. Я хочу бой с тобой, Алекс Перейра! Так что давай подеремся после того, как я встречусь с Майком Тайсоном», — сказал Пол после боя с Майком Перри (0-2).

Пол нокаутировал Перри в шестом раунде. Бой состоялся 20 июля в Далласе, США.

Перейра нокаутировал Иржи Прохазку (30-5) во втором раунде на UFC 303. Бой состоялся 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.