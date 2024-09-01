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Джонни Нельсон: «Удивлюсь, если реванш между Усиком и Фьюри состоится»

Давид Хачатрян
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Аналитик и самый продолжительный чемпион мира в крузервейте Джонни Нельсон (45-12), владевший титулом WBO с 1999 по 2006 год, считает, что экс-чемпиону WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри (34-1) следует больше тренироваться и уметь брать ответственность на себя, чтобы иметь шанс победить чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и WBO Александра Усика (22-0).

«Помните, как Тайсон отзывался об Усике? «Мелкий щербатый средневес». Как же он смог это с тобой сделать? – сказал Нельсон на Boxing King Media. – Конечно, это могло быть сказано ради рекламы поединка, но иногда, если ты не уважаешь своего оппонента и обзываешь его, унижаешь на публике, то это может привести к неожиданным результатам.

Как теперь все это будет развиваться? Если я буду честен, я удивлюсь, если реванш состоится. Тайсону нужно тренироваться. Но он же повторит все то же самое в подготовке к реваншу, что он делал к прошлому бою. Это очевидно.

Тайсону нужно взять ответственность на себя. У бойца должны быть инстинкты. Когда ты в бою, ты следуешь инструкциям, знаешь, что нужно делать, но в конечном счете это твоя ответственность. Используй свои инстинкты и способности, чтобы выполнить работу.

Я не виню тренера. Я бы назвал причиной поражения подготовку и настрой. Но как боец, ты должен иметь инстинкт делать то, что должен. Если ты действительно чемпион мирового класса, как Тайсон Фьюри был раньше, ты не можешь винить всех. «Они говорили мне, что я побеждаю». Нет! Бери ответственность на себя. И когда ты ее возьмешь, ты станешь лучше. Если не примешь ответственность, не сможешь стать лучше».

Усик и Фьюри проведут реванш 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

 

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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