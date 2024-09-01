Оскар Де Ла Хойя: «Мейвезер позорит себя этими выставочными боями»

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) раскритиковал экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего (50-0), который после завершения карьеры проводит выставочные бои.

«В прошлую субботу Флойд Мейвезер провел очередной выставочный бой против Готти. Это было ужасное шоу, и после его завершения зрители быстро покинули арену.

Во втором раунде Флойд буквально проигнорировал рефери. Ему не понравилось, что рефери попросил его не наносить удары по затылку. Однако в этот раз все пошло не по плану Флойда, который привык, что рефери всегда делают то, что он хочет.

Это было очень печально. Флойду 50 лет, он легенда бокса, и я всегда защищал его в своих интервью, включая подкаст на прошлой неделе. Но ему нужно прекратить позорить себя этими выставочными боями. Я понимаю, что жизнь может быть трудной и дорогой, но, пожалуйста, подумайте о своем наследии. Никто не хочет, чтобы тебя запомнили таким», — заявил Де Ла Хойя в соцсетях.

Мейвезер и Джон Готти III (2-0) провели реванш 24 августа на Arena CDMX в Мехико, Мексика. Поскольку поединок был выставочным, его результаты официально не подсчитывались.