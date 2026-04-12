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Дрозд о победе Фьюри: «Хоть Тайсон и ржавый, но Махмудов не готов к такому уровню бокса»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Григорий Дрозд в комментарии для «СЭ» поделился мнением о победе британца Тайсона Фьюри над россиянином Арсланбеком Махмудовым на турнире в Лондоне.

«Победа Фьюри по очкам предполагалась. Очевидно, что Махмудов не готов к такому уровню. Хоть Тайсон ржавый и сходит с дистанции потихоньку, но все равно все еще в обойме и предлагает совсем другой уровень бокса. Понятная победа для Фьюри. Он был фаворитом, ничего неожиданного не случилось. В начале, конечно, были всплески от Махмудова, но это были лишь попытки. Ничего серьезного противопоставить Махмудов не сумел. Жаль», — сказал Дрозд «СЭ».

Бой в тяжелой весовой категории продолжался все 12 раундов и завершился победой 37-летнего Фьюри единогласным решением судей (120-108, 120-108, 119-109). Британец проиграл только один раунд и только на одной судейской записке.

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Арсланбек Махмудов
Бокс
Григорий Дрозд
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