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Алжирская боксерша Хелиф не сможет провести свой первый профессиональный бой из-за травмы

Сергей Ярошенко

Чемпионка Олимпиады-2024 Иман Хелиф не сможет выйти на свой первый бой на профессиональном ринге из-за травмы, сообщает Reuters со ссылкой на организаторов.

Ее поединок против немки Юлии Игель должен был пройти 23 апреля в Париже. Алжирка получила травму левого плеча на тренировке.

Хелиф не выступала на официальных соревнованиях после Олимпиады в Париже из-за гендерного скандала вокруг нее и боксерши из Тайваня Линь Юйтин. Обеих в 2023-м дисквалифицировала с чемпионата мира Международная ассоциация бокса (IBA), заявившая, что у спортсменок мужской набор хромосом.

Иман Хелиф.«Это он». Скандальная алжирская боксерша Хелиф проведет первый профессиональный бой после Олимпиады

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Иман Хелиф
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