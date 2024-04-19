Дрозд назвал фаворита поединка Исмаилова и Минеева

Григорий Дрозд поделился ожиданиями от поединка между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«Фаворитом в данном поединке считаю Минеева. При этом нельзя сказать, что Исмаилов в противостоянии с ним не покажет совсем ничего. Шанс есть у каждого, кто выходит на ринг», — приводит слова Дрозда RT.

Бой состоится 19 июля. Исмаилов и Минеев уже дважды проводили поединки по правилам ММА. Первый завершился ничьей, а второй закончился победой Владимира.