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Сегодня, 14:17

Валуев назвал бой Бетербиев — Бивол триумфом российской школы бокса

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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от боя между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Это самый натуральный триумф российской школы бокса. Причем двух направлений нашей школы бокса. И всем сейчас интересно, а кто же в итоге сумеет одержать победу. Я сейчас не могу однозначно кому-то отдать пальму первенства», — приводит слова Валуева ТАСС.

Поединок Бивол — Бетербиев состоится 1 июня в Саудовской Аравии.

Источник: ТАСС
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Николай Валуев
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