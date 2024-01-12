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Сегодня, 09:19

Допинг-тест Бетербиева назвали «нетипичным»

Сергей Разин
корреспондент
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Артур Бетербиев.
Фото Reuters

Журналист Кевин Иоле рассказал о допинг-пробе российского боксера Артура Бетербиева.

«У Артура Бетербиева был обнаружен «атипичный результат» повышенного уровня гормона роста и метаболита тестостерона 5D-андростандиола во время теста ВАДА на допинг 6 декабря перед его боем против Каллума Смита. Однако оба вещества естественным образом встречаются в организме, и «атипичный результат» не является нарушением», — написал Иоле в своих соцсетях.

При этом отмечается, что все последующие проведенные тесты были отрицательными.

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38-летний Бетербиев является чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе. Россиянин подерется со Смитом 13 января в Квебеке, Канада. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Бетербиев — Смит. Результат и обзор поединка будут доступны на нашем сайте.

Артур Бетербиев
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