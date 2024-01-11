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Бетербиев — Смит: профайл боксеров и история выступлений

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Артур Бетербиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Непобежденный российский боксер, чемпион мира в полутяжелой весовой категории по версии IBF, WBC и WBO Артур Бетербиев проведет бой против британца Каллума Смита 13 января 2024 года в Квебеке (Канада). Поединок состоится на арене Videotron Centre.

Согласно сайту Tapology, вечер бокса стартует 14 января в 5.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Бетербиев — Смит. Результат и обзор поединка будут доступны на нашем сайте.

Бой Бетербиева и Смита должен был состояться еще в августе 2023 года, но в итоге был отменен из-за отказа российского боксера, который не смог выйти в ринг по состоянию здоровья: у Артура выявили инфекцию кости челюсти. Поединок перенесли на начало 2024 года. В случае победы россиянин, скорее всего, проведет бой против Дмитрия Бивола за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе.

38-летний Бетербиев занимает 33-е место в рейтинге вне весовых категорий по версии BoxRec. Рост Артура — 182 см, вес перед последним поединком — 79,2 кг, размах рук — 185 см. Профессиональный рекорд россиянина в боксе — 19 побед и ни одного поражения. Все свои поединки он завершил досрочно.

33-летний Смит исключен из рейтингов, так как боксер был неактивен более года. Его рост — 191 см, вес перед последним поединком — 79,2 кг, размах рук — 198 см. Рекорд спортсмена в профессиональном боксе — 29 побед и одно поражение. 21 поединок он закончил досрочно, а единственный раз проиграл Саулю Альваресу единогласным решением судей.

Артур Бетербиев против Каллума Смита: основная информация о бое за три титула чемпиона мира

Бокс
Артур Бетербиев
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