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Сегодня, 13:55

Документы американского боксера Джонсона для получения гражданства РФ находятся на подписи в Кремле

Константин Белов
Корреспондент
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Промоутер Владимир Хрюнов рассказал «СЭ» о процессе получения российского гражданства для американского боксера Кевина Джонсона.

«Во вторник прошла комиссия, где было принято решение о выдаче паспорта РФ боксеру Кевину Джонсону. Сейчас документы находятся на подписи в Кремле, ждем подписи и указа», — сказал Хрюнов «СЭ».

Ранее американский боксер Кевин Джонсон попросил у президента России Владимира Путина паспорт и гражданство РФ.

Кевин Джонсон — известный профессиональный боксер, за свою карьеру он подрался с такими бойцами, как Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко, Дерек Чисора и Энди Руис.

Кевин Джонсон
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