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Сегодня, 10:00

Теренс Кроуфорд объяснил, почему он лучший боец 2023 года

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0) уверен, что его победа над Эрролом Спенсом (28-1) сделала его лучшим бойцом уходящего года.

«Я единственный боец, который в этом году победил боксера из пятерки лучших в мире, и то, как я его победил, не имеет себе равных. Боец 2023 года — это я. Кто-то может сказать, что я дрался всего один раз, но этот бой был важнее всех остальных. Факты», — написал Кроуфорд в соцсети X.

Кроуфорд в прошлом бою победил Спенса техническим нокаутом в 9-м раунде. Поединок состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

На данный момент Кроуфорд занимает первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от категории по версии ESPN, DAZN и The Ring.

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