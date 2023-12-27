Уайлдер принял решение о продолжении карьеры после поражения от Паркера

Экс-чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-3) заявил, что не завершит карьеру, а продолжит выступать и нацелен стать двукратным чемпионом мира.

«Я должен вернуть себе инстинкт убийцы. Я слишком спокоен. Я слишком счастлив. Я стану двукратным чемпионом мира в супертяжелом весе», — сказал Уайлдер 78SPORTSTV.

Уайлдер проиграл Джозефу Паркеру (34-3) единогласным решением судей (111-118, 110-118, 108-120). Бой состоялся 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.