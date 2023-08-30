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Дмитрий Бивол рассказал, готов ли он подняться в весовой категории

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) заявил, что он готов только опуститься во второй средний вес ради боя за титул чемпиона.

«На данный момент я готов лишь опуститься в весе, чтобы побороться за пояс, или продолжать выступать в своей весовой. Возможно, в будущем я изменю свое решение. Дело в том, что разница в весе между вторым средним и полутяжелым небольшая, а между полутяжелым и крузервейтом — большая», — сказал Бивол в интервью Fight Hub TV.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Бокс
Дмитрий Бивол
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