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Сегодня, 23:15

Дмитрий Бивол — Линдон Артур: началась прямая трансляция боя

Первый канал покажет бой Дмитрий Бивол — Линдон Артур
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Дмитрий Бивол.
Фото Getty Images

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет поединок с британцем Линдоном Артуром на боксерском турнире «The day of reckoning» («Судный день») в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках в субботу, 23 декабря. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super) и IBO пройдет на территории арены «Kingdom Arena».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Судный день». Вечер бокса будет транслировать платный онлайн-кинотеатр «Окко Спорт». Бой Дмитрий Бивол — Линдон Артур в прямом эфире также будет показан в эфире Первого канала. Начала трансляции в субботу, 23 декабря — примерно в 23.35 по московскому времени.

32-летний Бивол — российский боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории. На его счету в профессиональном боксе — 21 победа в 21 поединке. Его последний бой состоялся 5 ноября 2022 года — тогда спортсмен единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса.

32-летний Артур — британский боксер-профессионал. В его активе 23 победы и одно поражение в боксе. В последний раз Линдон выходил на ринг в сентябре 2023 года. Тогда британец одержал победу нокаутом над аргентинцем Брайаном Нахуэлем.

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Бокс
Дмитрий Бивол
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