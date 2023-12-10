Девин Хейни победил Реджиса Прогрейса и стал чемпионом в первом легком весе по версии WBC

Бывший абсолютный чемпиона мира в легком весе Девин Хейни (31-0) одержал победу над Реджисом Прогрейсом (29-2) единогласным решением судей (120-107, 120-107, 120-107) и стал чемпионом в первом легком весе по версии WBC. Поединок состоялся 9 декабря в Сан-Франциско, США.

Контраст стилей проявился уже в самом начале поединка. Прогрейс известен своей мощью, и в первых раундах он несколько раз мощно атаковал, но Хейни в основном контролировал дистанцию и управлял ходом поединка. Разница в скорости была велика, и Хейни успевал нанести два-три удара и отойти в защиту, прежде чем Прогрейс успевал контратаковать.