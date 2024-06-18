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Бенавидес: «Если Альварес считает себя лучшим боксером, то пусть побьет и заткнет меня»

Давид Хачатрян
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Обладатель временных титулов WBC во втором среднем и в полутяжелом весе Дэвид Бенавидес (29-0) уверен, что их бой с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (61-2) будет громким.

«Вы постоянно спрашиваете меня о Канело, но мне это неинтересно. Я хочу идти своим путем, поэтому перешел в полутяжелый вес. Я долго пытался получить бой с ним, и теперь, как видите, я звезда. Людям нравится, как я дерусь.

Это был бы отличный бой. Я думаю, что от этого выиграет и мир бокса, и болельщики. Это бой, который мы должны провести. Если Альварес действительно считает себя лучшим боксером в мире, то пусть побьет и заткнет меня. А пока я буду продолжать показывать вам, почему меня называют мексиканским монстром», — сказал Бенавидес на пресс-конференции.

Бенавидес победил бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Александра Гвоздика (20-2) единогласным решением судей (116-112, 117-111, 119-109). Поединок состоялся в рамках полутяжелого веса 15 июня в «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Сауль Альварес
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