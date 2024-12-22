Лебедев заявил, что у него нет вопросов к судейству боя Усика и Фьюри: «Александр знает про бокс все»

Лебедев заявил, что у него нет вопросов к судейству боя Усика и Фьюри

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от боя-реванша Тайсона Фьюри и Александра Усика. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Усика единогласным решением судей. 37-летний украинец сохранил титулы чемпиона WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring.

«Конечно, согласен с оценками судей. Вопросов нет никаких. Я так примерно и предполагал, что будет. Перебоксировать Усика никто не сможет. Тем более в супертяжелом весе. Усик знает про бокс все. Другое дело, что силовая, жесткая манера... Усику надо навязывать драку, зажимать в угол и бить в верхнюю часть корпуса. Самый лучший бой с ним провел Дерек Чисора. Посмотрите и все поймете, как надо боксировать с Усиком. Почему этого не сделали ни Джошуа, ни Тайсон Фьюри, я не понимаю», — сказал Лебедев «СЭ».

Первый бой между Усиком и Фьюри прошел в мае 2024 года. В поединке победу одержал украинский спортсмен раздельным решением судей.