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Чемпион WBA Бивол: «Только сейчас начал осознавать, что не боксировал год»

Алина Савинова
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Чемпион WBA Дмитрий Бивол рассказал, что отсутствие боев в 2023 году не стало для него проблемой.

«Для меня этот год пролетел очень быстро. Было очень много событий не запланированных и вообще неожиданных событий. Для меня мир перевернулся. Все в кучу: сборы, операции, пауза, и пятое, и десятое. Я только сейчас начал осознавать, что не боксировал год. Настолько быстро все пролетело. Не могу сказать, что было тяжелое ожидание. Тяжело было, когда я не боксировал полтора года перед боем с Крэйгом Ричардсом. Вот тогда было все нормально и никаких событий — просто сидишь. Ждешь бой, а его все нет и нет. Здесь как-то раз и год прошел», — цитирует Бивола MMA.Metaratings.ru.

32-летний Бивол провел 21 бой на профессиональном ринге за свою карьеру, во всех из которых одержал победы. 23 декабря он выйдет на поединок против британца Линдона Артура. Встреча состоится в Саудовской Аравии.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bivol-tolko-seichas-nachal-osoznavat-chto-ne-boksiroval-god-312040/
Бокс
Дмитрий Бивол
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