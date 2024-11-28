Чемпион мира по боксу Дрозд выделил фаворита в бою Фьюри и Усика

Бывший профессиональный боксер, экс-чемпион мира по версии WBC (2014-2016) Григорий Дрозд в разговоре с «СЭ» прокомментировал предстоящий бой-реванш Тайсона Фьюри и Александра Усика.

«С интересом буду смотреть этот поединок. Жду высокий уровень бокса в исполнении двух первоклассных бойцов. А насчет шансов — для меня фаворитом является Усик. Фьюри — человек настроения, он нестабилен. Я не понимаю его желания реваншироваться. Конечно, если он будет усиленно тренироваться и находиться в хорошем настроении, то шансы у него будут. Но, как я сказал, Фьюри нестабильный — сегодня может быть так, а завтра совершенно по-другому. Мне кажется, картина боя будет точно такая же, что и в прошлый раз», — сказал Дрозд для «СЭ».

Ответный бой Тайсона Фьюри и Александра Усика запланирован в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 по мск). Он пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Первый поединок состоялся в мае, победу раздельным решением судей одержал украинский боксер.

(Денис Сафронов)