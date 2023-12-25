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Сегодня, 14:45

Бетербиев: «Каждый процесс подготовки к бою отличается от остальных»

Давид Хачатрян
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (19-0) поделился мыслями о своем тренировочном лагере в преддверии боя с Каллумом Смитом (29-1).

«Я уже не раз говорил, что каждый процесс подготовки к бою отличается от остальных. За эти два месяца я всегда открываю что-то новое в себе, всегда находится какое-то качество или какая-то реакция, которую я не замечал раньше. Я начинаю по-другому смотреть на свои сильные и слабые стороны, потому что процесс подготовки позволяет сконцентрироваться не только на физическом состоянии, но и на ментальном. И мне это определенно нравится», — написал Бетербиев в соцсетях.

Бетербиев подерется со Смитом 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.

Бокс
Артур Бетербиев
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