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Цзю — о титуле сына: «Очень доволен, что за такой маленький промежуток времени он добился неплохих результатов»

Костя Цзю отреагировал на победу сына Никиты над Биггсом
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал «СЭ» победу сына Никиты Цзю над Диланом Биггсом техническим нокаутом в пятом раунде. Боксер завоевал титул чемпиона Австралии.

«У меня две оценки. Первая — эмоциональная, вторая — профессиональная. Если говорить об эмоциональной, то это супер, он стал чемпионом Австралии после восьми боев. С профессиональной точки зрения вижу много ошибок. Но это хорошо, так как теперь знаем, над чем работать. В целом я очень доволен, что за такой маленький промежуток времени он добился очень неплохих результатов», — сказал Цзю «СЭ».

Это первый титул в карьере Цзю. В активе боксера 8 побед (7 нокаутом), ни одного поражения. Он продлил серию досрочных побед до 4.

Костя Цзю
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Боксер Никита Цзю завоевал титул чемпиона Австралии

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