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Фьюри: «Будем надеяться, что я выступлю лучше, чем «Тоттенхэм»

Павел Лопатко

Британский боксер Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от своего поединка с россиянином Арсланбеком Махмудовым.

«Прошло четыре года с тех пор, как я последний раз боксировал в Великобритании. Я выступал в Саудовской Аравии, но вернуться в Англию и драться на стадионе «Тоттенхэм Хотспур»... Будем надеяться, что я выступлю лучше, чем «Тоттенхэм», потому что в последнее время они играют отвратительно.

Арсланбек Махмудов.Самый страшный день. Тайсон Фьюри против Арсланбека Махмудова

Это невероятный опыт — когда 60-70 тысяч болельщиков скандируют за тебя. Махмудов никогда раньше не был в такой глубокой воде. У него могут подкоситься ноги еще до того, как он выйдет на ринг. Это ошеломляющий опыт», — сказал 37-летний боксер на пресс-конференции.

Бой Фьюри — Махмудов пройдет 11 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Ожидается, что поединок станет главным событием вечера бокса. «СЭ» проведет прямую трансляцию боя Фьюри — Махмудов.

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Тайсон Фьюри
ФК Тоттенхэм Хотспур
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