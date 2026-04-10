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Фьюри: «Остальные могут получить взбучку, но сначала я должен задать трепку Махмудову»

Павел Лопатко

Британский боксер Тайсон Фьюри перед своим поединком с россиянином Арсланбеком Махмудовым считает слишком поспешным говорить о следующем сопернике.

«Я не хочу называть имена, когда передо мной стоит опасный боец. Остальные могут получить взбучку, но сначала я должен задать трепку Махмудову.

Я пока не буду об этом говорить. Приходите в воскресенье, можете задавать любые вопросы о других тяжеловесах, но сейчас проявите уважение к этому человеку.

Арсланбек Махмудов.Самый страшный день. Тайсон Фьюри против Арсланбека Махмудова

Когда Эй Джей дрался с Дюбуа, все думали, что он победит, но его нокаутировали. Все спрашивали его, с кем он будет драться дальше...» — сказал 37-летний Фьюри на пресс-конференции.

Бой Фьюри — Махмудов пройдет 11 апреля в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Ожидается, что поединок станет главным событием вечера бокса. «СЭ» проведет прямую трансляцию боя Фьюри — Махмудов.

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Тайсон Фьюри
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