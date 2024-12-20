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Сегодня, 13:00

Кияшко считает, что Усик и Фьюри повторят ход первого боя в предстоящем реванше

Микеле Антонов
Корреспондент
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Тарас Кияшко, тренер тяжеловеса UFC Александра Волкова, в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша боксеров-тяжеловесов британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Все будет зависеть от уровня готовности обоих. Думаю, будет то же самое [в сравнении с первым боем]. Усик одержит победу. Но в этот раз Фьюри будет больше желать победы. Если он из поражения вынес какой-то урок, то что-то сможет противопоставить. Будет интересный бой. Закончится ли нокаутом, не знаю, но, кажется, что Усик одержит победу», — сказал Кияшко «СЭ».

Повторный поединок 36-летнего Фьюри (34-1-1) и 37-летнего Усика (22-0) пройдет в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется ориентировочно в 1.30 мск. В первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: соперники 10 минут смотрели друг на друга после пресс-конференции. Что будет на взвешивании? Онлайн-трансляция
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Александр Усик
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