Вечер бокса Тайсон Фьюри vs Александр Усик 2: кард турнира и время начала
Боксерский вечер серии Riyadh Season пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 21 декабря. Начало — в 19.00 по московскому времени.
В главном событии состоится бой-реванш украинского боксера Александр Усика и британца Тайсона Фьюри. Поединок ожидается в 1.30 мск. На кону титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе. «СЭ» публикует полный кард турнира.
Кард боксерского вечера серии Riyadh Season
Александр Усик — Тайсон Фьюри
Сергей Богачук — Исмаэль Дэвис
Мозес Итаума — Демси Маккин
Джонни Фишер — Дэйв Аллен
Питер Макгрэйл — Рис Эдвардс
Исаак Лоу — Ли Макгрегор
Даниэль Лапин — Дилан Колин
Андрей Новицкий — Эдгар Рамирес
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главного боя. В России официальной трансляции мероприятия не запланировано. Смотреть вечер бокса в прямом эфире можно на хостинге YouTube (каналы DAZN / Sky Sports / TNT Sports / Top Rank Boxing).