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Вечер бокса Тайсон Фьюри vs Александр Усик 2: кард турнира и время начала

Боксерский вечер серии Riyadh Season состоится в Эр-Рияде 21 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Усик.
Фото Global Look Press

Боксерский вечер серии Riyadh Season пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 21 декабря. Начало — в 19.00 по московскому времени.

В главном событии состоится бой-реванш украинского боксера Александр Усика и британца Тайсона Фьюри. Поединок ожидается в 1.30 мск. На кону титулы WBA-Super, WBO, IBO, WBC и The Ring в тяжелом весе. «СЭ» публикует полный кард турнира.

Кард боксерского вечера серии Riyadh Season

Александр Усик — Тайсон Фьюри

Сергей Богачук — Исмаэль Дэвис

Мозес Итаума — Демси Маккин

Джонни Фишер — Дэйв Аллен

Питер Макгрэйл — Рис Эдвардс

Исаак Лоу — Ли Макгрегор

Даниэль Лапин — Дилан Колин

Андрей Новицкий — Эдгар Рамирес

Александр Усик и&nbsp;Тайсон Фьюри. Александр Усик — Тайсон Фьюри: основная информация о бое-реванше за звание чемпиона мира по трем версиям

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главного боя. В России официальной трансляции мероприятия не запланировано. Смотреть вечер бокса в прямом эфире можно на хостинге YouTube (каналы DAZN / Sky Sports / TNT Sports / Top Rank Boxing).

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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