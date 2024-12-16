Бой Тайсона Фьюри против Александра Усика: во сколько начнется реванш

Поединок Фьюри и Усика состоится в ночь с 21 на 22 декабря

Британец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик сразятся в главном поединке боксерского вечера в Эр-Рияде в ночь с 21 на 22 декабря. Событие состоится на «Kingdom Арене», ориентировочное время начала реванша Фьюри и Усика — 1.30 мск.

Усик поставит на кон титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBO, WBO, WBA (Super) и The Ring. Александр стал абсолютным чемпионом мира после победы над Тайсоном в первом бою в Эр-Рияде 18 мая раздельным решением судей, но после этого оставил вакантным пояс IBF. Фьюри после первого поражения в карьере потерял пояс WBC.

По данным The Sportster, в повторном бою пропорция распределения гонораров изменилась в пользу украинца: Усик получит порядка 114 миллиона долларов, а Фьюри заработает около 76 миллионов.