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Сегодня, 14:26

Григорий Дрозд считает, что судьи в бою против Фьюри вновь отдадут предпочтение Усику

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Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд дал свой прогноз на реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Для меня картина абсолютно ясна: обладатель трех поясов будет оказывать давление и угрожать, прибавлять от раунда к раунду, а претендент — периодически взрываться и постепенно проседать физически. Думаю, судьи вновь отдадут предпочтение Усику», — приводит слова Дрозда RT.

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (1.30 мск) в Эр-Рияде на «Кингдом арене». В их первом бою, который состоялся в ночь с 18 мая на 19 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Бой Александр Усик&nbsp;&mdash; Тайсона Фьюри 2: реванш пройдет в&nbsp;ночь с&nbsp;21 на&nbsp;22&nbsp;декабря 2024 года. Бой Усик — Фьюри: сегодня соперники встретятся лицом к лицу на пресс-конференции. Онлайн-трансляция

Источник: RT
Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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