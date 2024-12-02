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Сегодня, 07:00

Опубликован официальный проморолик боя Фьюри и Усика

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Саудовский министр и суперинвестор бокса Турки Аль аш-Шейх на своей странице в социальных сетях опубликовал официальный проморолик, посвященный реваншу между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

Повторный бой между Фьюри и Усиком пройдет в ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В их первом противостоянии, которое состоялось 18 мая, победу раздельным решением судей одержал Усик и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Александр Усик vs&nbsp;Тайсон Фьюри: бой-реванш пройдет 21&nbsp;декабря 2024 года. Александр Усик против Тайсона Фьюри: кто выиграет реванш? Ведем онлайн-трансляцию перед боем

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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