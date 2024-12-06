Булыкин — о бое Фьюри против Усика: «Бизнес выходит на первые места, но хочется, чтобы все решал чистый спорт»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Мне интересно, как побьются эти парни. Если будет время, даже посмотрю бой. Слышал, что многие говорят: победу могут дать Фьюри ради третьего боя. Бизнес выходит на первые места, но хочется, чтобы все решал спорт, чистый спорт. Я старой формации человек и хочу, чтобы в первую очередь решал уровень спортсмена. Пусть победит сильнейший!» — сказал Булыкин для «СЭ».

Ответный бой 36-летнего Тайсона Фьюри и 37-летнего Александра Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря 2024 года (1.30 мск) в Саудовской Аравии. В их первом поединке, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

(Дарик Агаларов)