Шеннон Бриггс вызвал на бой Джейка Пола

Бывший чемпион мира по боксу Шеннон Бриггс заявил, что готов выйти на поединок против блогера Джейка Пола.

«Джейк куда-то прячется от реальных вызовов. Мне всего-то 53 года, я для него соперник в самый раз. Это ему не бой с Тайсоном. Я нокаутирую Пола», — приводит слова Бриггса ТАСС.

В ночь на 16 ноября 27-летний Пол единогласным решением судей выиграл у 58-летнего Майка Тайсона. Бой прошел в Техасе (США).

53-летний Бриггс провел свой последний бой в 2016 году. За карьеру он одержал 60 побед (53 нокаутом), потерпел 6 поражений и завершил вничью 1 поединок.