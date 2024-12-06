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Сегодня, 12:28

Шеннон Бриггс вызвал на бой Джейка Пола

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший чемпион мира по боксу Шеннон Бриггс заявил, что готов выйти на поединок против блогера Джейка Пола.

«Джейк куда-то прячется от реальных вызовов. Мне всего-то 53 года, я для него соперник в самый раз. Это ему не бой с Тайсоном. Я нокаутирую Пола», — приводит слова Бриггса ТАСС.

В ночь на 16 ноября 27-летний Пол единогласным решением судей выиграл у 58-летнего Майка Тайсона. Бой прошел в Техасе (США).

53-летний Бриггс провел свой последний бой в 2016 году. За карьеру он одержал 60 побед (53 нокаутом), потерпел 6 поражений и завершил вничью 1 поединок.

Источник: ТАСС
Бокс
Джейк Пол
Шеннон Бриггс
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