Кузнецов — о реванше Фьюри с Усиком: «Буду болеть за Александра и желать ему победы»

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя-реванша британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика.

«Конечно, такой бой вызывает интерес. Это очень громкие имена, которые привлекают внимание. Если же говорить о самом бое, то я буду болеть за Александра, и желать ему победы», — сказал Кузнецов для «СЭ».

Ответный боксерский поединок 36-летнего Фьюри и 37-летнего Усика пройдет в ночь с 21 на 22 декабря (01.30 мск) в Саудовской Аравии. В их первом бою, который состоялся 18 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Денис Сафронов