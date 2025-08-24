Боксера Чавеса-младшего не стали арестовывать в Мексике

Мексиканский боксер Хулио Сесар Чавес-младший будет дожидаться суда по обвинению в связях с преступной группировкой «Синалоа» на родине, не находясь под арестом, сообщает ESPN.

Адвокат Рубен Фернандо Бенитес Альварес подтвердил, что суд объявил о принятии дополнительных мер и предоставил три месяца на дополнительное расследование по делу. При этом 39-летнего спортсмена не стали заключать под стражу.

Чавеса-младшего 19 августа депортировали из США в Мексику. Он является фигурантом уголовного дела, по которому также проходят 13 человек.

Причиной депортации послужили просрочка визы и ложь при подаче заявления на получение грин-карты в США.

У Чавеса 54 победа, 7 поражений, 1 ничья и 1 несостоявшийся поединок на профессиональном уровне. 29 июня 2025 года он проиграл американскому блогеру Джейку Полу в боксерском поединке в Анахайме (штат Калифорния, США).