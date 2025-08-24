Боксер Ибеабучи выиграл поединок после 26-летнего перерыва

52-летний нигерийский боксер Айк Ибеабучи провел поединок после 26-летнего перерыва. Бой состоялся в столице Нигерии Лагосе на стадионе Teslim Balogun, сообщает Ringmagazine.

Ибеабучи победил нигерийца Идриса Афинени. После третьего раунда 40-летний боксер отказался продолжать бой.

После поединка Ибеабучи заявил о намерении стать самым возрастным чемпионом в тяжелом дивизионе и бросил вызов абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе 38-летнему украинцу Александру Усику.

Ибеабучи, на счету которого 21 победа без поражений на профессиональном ринге, ранее был приговорен к 20 годам заключения по обвинению изнасиловании и нанесении телесных повреждений.