Хайме Мунгия нокаутировал Джона Райдера в 9-м раунде

Мексиканский боксер Хайме Мунгия (43-0) победил британца Джона Райдера (32-7) в рамках второго среднего веса техническим нокаутом в девятом раунде. При этом мексиканец по ходу боя отправил британца в нокдаун четыре раза. Бой состоялся 27 января в Footprint Center в Фениксе, США.

Мунгия в прошлом бою завоевал вакантный титул WBC Silver во втором среднем весе, одолев Сергея Деревянченко (14-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 10 января 2023-го в Toyota Arena в Онтарио, США.

Райдер в прошлом бою проиграл абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе Саулю Альваресу (60-2) единогласным решением судей. Бой состоялся 6 мая 2023-го в Estadio Akron в Сапопане, Мексика.