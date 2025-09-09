Джо Роган: «Майк Тайсон и Флойд Мейвезер не любят друг друга»

Комментатор UFC и подкастер Джо Роган поделился мнением о потенциальном поединке между Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером-младшим.

«Майк Тайсон и Флойд Мейвезер не любят друг друга и не любили никогда. Если и есть бой, который мог бы быть захватывающим с их участием, то это именно он.

Может ли Майк в этом бою победить нокаутом? Этот мелкий парень [Мейвезер] все еще может двигаться в свои 50 лет, он очень ловкий и находится в прекрасной форме», — цитирует Рогана портал Bloody Elbow.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Тайсон в социальной сети X анонсировал бой против экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Мейвезера-младшего. Поединок состоится весной 2026 года.