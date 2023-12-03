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Сегодня, 13:08

Бивол назвал фаворита в противостоянии Усика и Фьюри

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) заявил, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) является фаворитом в бою с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0).

«Учитывая образ жизни Тайсона, я был удивлен его боем с Нганну в какой-то степени. Он не так серьезно относится к подготовке, как многие другие боксеры и так далее. Он очень талантлив, но может недооценить соперника. По итогам боя у меня возникло ощущение, что Усик — явный фаворит поединка с Фьюри», — сказал Бивол Meta MMA.

Фьюри и Усик должны подраться 17 февраля 2024-го на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Дмитрий Бивол
Тайсон Фьюри
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