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Бивол: «Нормально, что в проекте «Сауль Альварес» не видят реальных причин проводить реванш со мной»

Алина Савинова
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол на примере Сауля Альвареса объяснил, почему немногие боксеры хотят с ним встречаться.

«Не могу сказать, что прям не хотят драться со мной. Хотят, хотят драться, но хотят определенных условий. Каждый хочет взять по максимуму в своем деле. Если боксер выходит в ринг, он хочет заработать по максимуму, и не хочет рисковать лишний раз. Не так много боксеров, готовых рисковать ни за что. Честно, не знаю, хотел ли Альварес реванша со мной. Думаю, что боксерское эго настоящего чемпиона действительно толкало его в сторону реванша. Лично он, возможно, его хочет. Но сам проект «Сауль Альварес», его команда, возможно, не видит реальных причин, чтобы подраться еще раз. Они нашли другие пути развития. И это абсолютно нормально», — цитирует Бивола MMA.Metaratings.ru.

32-летний Бивол провел 21 бой на профессиональном ринге за свою карьеру, во всех из которых одержал победы.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bivol-normalno-chto-v-proekte-saul-alvares-ne-vidyat-prichin-provodit-revansh-so-mnoi-311581/
Бокс
Дмитрий Бивол
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