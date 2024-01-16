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Сегодня, 08:45

Бетербиев о спарринге с Биволом: «Кто в сборной был — все знают, как было»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Артур Бетербиев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев в интервью «СЭ» ответил, помнит ли спарринг с молодым Дмитрием Биволом в период своей любительской карьеры.

«Я все помню, — сказал Бетербиев «СЭ». — Просто я не тот человек, который говорит неудобные вещи людям. Я не такой человек. Мне зачем сейчас говорить какие-то вещи? Кто в сборной был, все помнят, что как было, все знают. Без проблем».

Ранее о работе Бетербиева и Бивола в паре рассказал бывший тренер Бетербиева Нурипаша Талибов, который отметил, что Бивол был моложе, но добавил, что Дмитрия в спарринге с Бетербиевым «не было видно». По словам Талибова, это было в 2009 году.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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