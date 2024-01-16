Теофимо Лопес: «Ломаченко заставит Камбососа выглядеть любителем на его фоне»

Чемпион мира в суперлегком весе по версии WBO Теофимо Лопес (19-1) уверен, что экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3) уверенно победит экс-чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (21-2).

«Ломаченко не только досрочно победит Джорджа Камбососа, но и заставит его выглядеть любителем, — сказал Лопес в интервью BoxingScene. — Запомните мои слова, потому что все изменится, когда ты столкнешься с Ломаченко. Нужно быть рядом, чтобы почувствовать это. И это хорошо. Знаете, что? Спасибо Джорджу Камбососу. Он собирается встретиться с одним из самых жестких бойцов в этом дивизионе, а это Василий Ломаченко. Молодец.

Я определенно ожидаю, что Лома побьет его. Вы знаете, как Лома разозлился после победы над Хейни и лишения неоспоримых чемпионских титулов? Поверьте мне, этот парень вернется с местью. Он собирается привнести в бокс то, чему научился на войне, а это опасно. А Ломаченко и так опасный боец. Поверьте мне, я знаю. Я сталкивался с ним, и я сталкивался с ним в его расцвете сил.

Все, что я могу сказать, Василий Ломаченко, я отомщу за тебя Девину Хейни, а ты за меня Джорджу Камбососу. И мы сделаем это вместе, мой брат. Не волнуйся, мы унизим всех этих парней в нашем дивизионе».

Ломаченко и Камбосос сойдутся 12 мая в поединке за вакантный титул IBF в легком весе в Перте, Австралия.