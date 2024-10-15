Непобежденный российский боксер Бахрам Муртазалиев проведет титульный поединок в первом среднем весе против австралийца, русского происхождения Тима Цзю в ночь с 19 на 20 октября. Боксерский вечер пройдет на арене «Кариб Роял» в Орландо (штат Флорида, США). Начало главного боя — около 6.30 по московскому времени.

Планировалось, что Цзю проведет претендентский бой против Эриксона Лубина, так как Тим не является первым номером рейтинга IBF. Но американский боксер отказался от поединка.

Рекорд в боксе 31-летнего Муртазалиева — 22-0. В апреле 2024 года Бахрам взял титул IBF, нокаутировав немца Джека Кулкая.

На счету 29-летнего Цзю рекорд в профессиональной карьере — 24-1. В марте этого года Тимофей отдал титул WBO американцу Себастьяну Фундоре.