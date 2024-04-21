Муртазалиев: «Тим Цзю и его команда предлагали мне бой в июле»

Чемпион мира в первом среднем весе по версии IBF Бахрам Муртазалиев рассказал о том, что ему предложили провести поединок с Тимофеем Цзю.

«Тим Цзю и его команда предлагали мне бой в июле. Я им сказал, приезжайте в Америку, будем драться тут. Сейчас мне нет смысла бороться на его территории, если у него ничего нет. Америка, сентябрь-октябрь, я готов подраться с кем угодно, мне разницы нет», — приводит слова Муртазалиева MMA.Metaratings.ru.

В своей карьере 31-летний Муртазалиев одержал 22 победы в 22 поединках, 16 из которых завершились нокаутом. На счету 29-летнего Цзю 24 победы и 1 поражение.