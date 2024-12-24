Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 14:23

Чеченскую боксершу Эльбукаеву во второй раз избили в Швейцарии

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чеченская спортсменка Аминат Эльбукаеву, которая живет в Швейцарии, рассказала в своих соцсетях, то на нее снова напали.

Девушка сообщила, что в Швейцарии ее избила толпа мужчин, когда она шла домой после тренировки. Также, по словам Эльбукаевой, сначала ее ударили сзади, а потом повалили на землю и продолжили бить, в том числе по лицу.

На видео, которое боксерша опубликовала в своих соцсетях, видны ссадины на лице.

«Люди, которые подбегают сзади, избивают и убегают, они кем себя считают? Что в головах? Если меня спросить, то для меня это нелюди», — сказала Эльбукаева.

Первое нападение на девушку произошло в июне 2024 года. На Эльбукаеву также напала группа мужчин, все один были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В США отозван закон о трансгендерах
Орбан высказался о возможных сроках окончания украинского конфликта
СМИ сообщили о плане Макрона по вводу войск ЕС на Украину в 2025 году
Роша может уехать в Бразилию, Помазун – уйти в «Спартак». Что происходит с ЦСКА
Шоу Загитовой не получило государственный грант на 75 миллионов рублей
Два человека пропали без вести при крушении российского судна в Средиземном море
Популярное видео
Обмен СКА и «Магнитки»
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
В каком городе будет выступать АКМ, когда придет в КХЛ?
«Колорадо» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Владимиру Ткачеву дали еще 120 миллионов
«Филадельфия» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Хантер Миска уехал из КХЛ
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» много забивает, но все равно проигрывает
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бывший тренер Усика считает, что он должен завершить карьеру

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости