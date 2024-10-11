Бетербиев и Бивол провели дуэль взглядов перед боем в Эр-Рияде
Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели дуэль взглядов перед боем за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории. Поединок состоится в субботу, 12 октября, на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
39-летний Бетербиев владеет поясами чемпиона WBC, WBO и IBF. Артур в боксе провел 20 боев (все завершились досрочными победами).
33-летний Бивол владеет титулами WBA Super и IBO. Рекорд Дмитрия в профессиональной карьере — 23 победы и ни одного поражения (12 досрочно).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
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