Бетербиев и Бивол провели дуэль взглядов перед боем в Эр-Рияде

Российские боксеры Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол провели дуэль взглядов перед боем за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелой весовой категории. Поединок состоится в субботу, 12 октября, на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

39-летний Бетербиев владеет поясами чемпиона WBC, WBO и IBF. Артур в боксе провел 20 боев (все завершились досрочными победами).

33-летний Бивол владеет титулами WBA Super и IBO. Рекорд Дмитрия в профессиональной карьере — 23 победы и ни одного поражения (12 досрочно).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.