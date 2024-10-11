12 октября на Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет боксерский вечер серии Riyadh Season. В главном поединке между непобежденными россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом определится абсолютный чемпион полутяжелого веса. На кону — титулы WBC, WBA, WBO, IBF и IBO. Бой Бивол — Бетербиев стартует около 02.00 по астанинскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. В Казахстане в прямом эфире трансляцию боя покажут на платформе DAZN.

Артур Бетербиев владеет поясами чемпиона WBC, WBO и IBF. В боксе провел 20 боев (все завершились досрочными победами).

В активе Дмитрия Бивола — титулы WBA Super и IBO. Рекорд в профессиональной карьере — 23 победы и ни одного поражения (12 досрочно).