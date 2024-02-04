Американский боксер Джонсон о гражданстве РФ: «Это настоящее благословение»

Джонсон рассказал, как изменилась его жизнь после получения российского гражданства

Американский боксер Кевин Джонсон рассказал «СЭ», как изменилась его жизнь после получения российского гражданства.

— Уже как месяц ты гражданин России. Что изменилось в твоей жизни?

— Во-первых, у меня теперь новый день рождения. Во-вторых, это настоящее благословение. Это честь, это радость быть частью России.

При смене гражданства Джонсон взял отчество «Владимирович».

За время карьеры в профессионалах 44-летний Джонсон принял участие в 60 поединках, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения. Еще два боя с его участием завершились вничью.