В Госдуме РФ выразили соболезнования в связи со смертью Армена Саркисяна

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти президента федерации бокса Донецкой Народной Республики (ДНР) Армена Саркисяна.

«Такие вещи не должны происходить. К сожалению, террористы добрались и до спорта. Это происходит в центре Москвы... Тяжело говорить. Соболезнования семье и всей федерации. Обязательно сейчас нужно обратить внимание и оказать поддержку самой федерации Донецкой республики, там судьбы детей, спортсменов, тренеров. Федерация бокса России всегда оказывала всяческую поддержку. Здесь была огромная работа проделана как раз самим Арменом Саркисяном», — сказал Свищев «СЭ».

Также депутат Госдумы РФ рассказал об разговоре с президентом Международной ассоциации бокса (IBA) Умаром Кремлевым.

«Я уже пообщался с Умаром Кремлевым. Сейчас ведется активная работа и взаимодействие с правоохранительными органами. Я уверен, что злоумышленники будут найдены и наказаны», — добавил Свищев.

3 февраля в жилом комплексе «Алые Паруса» произошел взрыв. Саркисян был госпитализирован в тяжелом состоянии сразу после происшествия. По данным Mash, предварительной причиной смерти является проникающее ранение осколком в районе сердца.

(Дарик Агаларов)