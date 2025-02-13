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Логан Пол вызвал Месси на бой по правилам бокса

Сергей Ярошенко
Блогер и рестлер Логан Пол вызвал нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси на боксерский бой.
Фото Getty Images

Блогер и рестлер Логан Пол вызвал нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси на боксерский бой, обвинив его в копировании бренда спортивных напитков.

«Брат, ты нас скопировал! Все это видели. Люди в курсе, что ты сделал. Все это замечают. А потом на нас подали в суд. Погоди, погоди — что? Это не правосудие! Поэтому мы, очевидно, подали встречный иск. Если вы не можете победить лучших, вы должны стать лучшими. Но это незаконно. Это нарушение прав на товарный знак. Шутки в сторону, я рассмотрю (отзыв иска), если между мной и Месси состоится боксерский бой в 2025 году. Увидимся на ринге!» — сказал Пол в своей социальной сети.

В 2022 году Логан Пол вместе с блогером KSI основали бренд спортивных напитков Prime, а в июне 2024 года Лионель Месси запустил свою линейку под именем Mas+.

В октябре бренд аргентинца подал в суд на Prime за антиконкурентное поведение, заявив, что компания оказывала на них давление с целью изменения упаковки.

Позже бренд Пола подал встречный иск, в котором обвинил Mas+ в копировании дизайна и торговой марки.

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Лионель Месси
Логан Пол
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