Тим Цзю победил Спенсера техническим нокаутом, угол американца выбросил полотенце

Австралиец Тим Цзю одержал победу над американцем Джозефом Спенсером в главном поединке вечера бокса в Ньюкасле (Австралия).

Бой завершился техническим нокаутом в четвертом раунде. После серии безответных ударов угол Спенсера выбросил полотенце.

Цзю стал обладателем пояса WBO Inter-Continental в первом среднем весе.

На счету 30-летнего австралийца 25 побед и 2 поражения за карьеру. 25-летний Спенсер потерпел второе поражение при 19 победах.